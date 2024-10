Oggi si celebra san Giovanni da Capestrano

Patrono dei cappellani militari, san Giovanni da Capestrano (L’Aquila) nasce nel 1386. Il padre è un nobile tedesco. Dopo studi giuridici è governatore di Perugia. Vittima di un’imboscata di nobili, viene incarcerato. Durante la prigionia, due apparizioni di san Francesco d’Assisi lo spingono a farsi francescano.

Si lega a san Bernardino da Siena (1380- 1444) e ne prende le difese quando il predicatore viene accusato di deviazioni eretiche. Anche Giovanni, proprio come Bernardino, adotta il simbolo del trigramma «IHS». Opera in complesse missioni diplomatiche. Il 23 ottobre 1456 si spegne a Ilok, in Croazia. La canonizzazione, sotto papa Alessandro VII, data al 1690.

Si festeggiano anche: san Severino Boezio, filosofo; sant'Ignazio, patriarca di Costantinopoli; il beato Giovanni Bono, religioso.