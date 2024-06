Oggi si celebra san Giovanni Battista Scalabrini

Giovanni Battista Scalabrini nasce nel 1839 a Fino Mornasco, in provincia di Como, da umile famiglia, terzo di otto figli. Entrato in seminario nel 1857, riceve l’ordinazione sacerdotale nel 1863. Avverte una forte inclinazione per la vita missionaria e aspira a far parte del Pontificio Istituto Missioni Estere. I suoi superiori lo destinano invece alla carica di vicerettore, e poi rettore, del locale seminario, dove insegna Storia e Greco. Nel 1876 diventa vescovo di Piacenza; indirizza alla sua diocesi sessanta lettere pastorali e visita per ben cinque volte ogni singola parrocchia. Il 25 ottobre 1895 fonda l’Istituto delle Missionarie di San Carlo. Si spegne il primo giugno 1905. È stato canonizzato il 9 ottobre 2022.

Si festeggiano anche: San Domenico Ninh, Martire; Santi Caritone e compagni, Martiri; Sant’Annibale Maria di Francia, Fondatore.