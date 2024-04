Oggi si celebra san Giovanni Battista Piamarta

Quello di san Giovanni Battista Piamarta fu un apostolato eccezionalmente fecondo. Nato a Brescia nel 1841, da famiglia di condizione modesta, venne ordinato sacerdote nel 1865.

Le sue prime esperienze pastorali furono a Carzago Riviera e Bedizzole. Fu trasferito poi a Brescia, nella parrocchia di Sant’Alessandro e, ancora, a Pavone Mella. Piamarta si fece interprete delle urgenze dei suoi tempi: fu in particolare l’avvio della società industriale a tracciarne il perimetro d’azione.

Per aiutare i ragazzi che arrivavano in città dalle campagne e dalle valli per cercare lavoro, fece infatti nascere l’Istituto Artigianelli, così da offrire loro una preparazione professionale coniugata ad un sostegno educativo cristiano. Nel 1884 fondò la Tipografia Queriniana (poi Editrice Queriniana). Con padre Giovanni Bonsignori, fece nascere la Colonia Agricola di Remedello. Morì il 25 aprile 1913.

Beatificato nel 1997, è stato canonizzato nel 2012. La «Pia Società della Sacra Famiglia», in seguito approvata come «Congregazione della Sacra Famiglia di Nazareth» ne ha raccolto l’eredità, testimoniandola anche in Brasile, Cile, Angola, Mozambico. Le spoglie di san Giovanni Battista Piamarta sono conservate nella chiesa di San Filippo Neri, annessa all’Istituto Artigianelli di Brescia.

Si festeggiano anche: san Marcellino, papa; la beata Alda (Aldobrandesca) da Siena;

i beati Domenico e Gregorio, domenicani.