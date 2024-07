Oggi si celebra san Giacomo il Maggiore Apostolo

San Giacomo è il primo tra gli Apostoli ad essere martirizzato, nel 42 dopo Cristo. È conosciuto come il «Maggiore» per distinguerlo da Giacomo di Alfeo, altro apostolo di Gesù.

Secondo la Legenda Aurea di Jacopo da Varagine (testo della seconda metà del 1200), le sue spoglie furono portate in Spagna. Il sepolcro che le custodiva sarebbe stato individuato nell’831, in prossimità del monte Liberon.

Il luogo diventerà poi noto come Santiago di Compostela. Santiago deriva dal latino Sancti Jacobi, che in spagnolo diventa appunto Sant-Yago. Compostela trae origine invece da campus stellae, cioè «campo della stella», originaria denominazione della località in cui venne rinvenuto il sepolcro.

Si festeggiano anche: san Cristoforo, martire: i santi Giustino, Fiorenzo, Felice e Giusta, martiri; santa Eugenia, vergine e martire.