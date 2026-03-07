Giornale di Brescia
Oggi si celebra san Gaudioso di Brescia

Si festeggiano anche: il beato Leonida Fedorov, vescovo; san Paolo il Semplice, monaco; il beato Luca Sy, catechista
San Gaudioso di Brescia
San Gaudioso di Brescia
Pochi, i dati storici su san Gaudioso, dodicesimo vescovo di Brescia, dove sarebbe anche nato, in un anno che non ci è noto. In base ad alcune ricostruzioni, la sua morte è da porsi un 7 marzo, tra il 445 e il 455. Appare citato in un’omelia pronunciata dal celebre vescovo bresciano Ramperto (vissuto nel IX secolo, quindi in età carolingia). Gaudioso è considerato l’edificatore della chiesa di Sant’Alessandro, in via Moretto, dove venne tumulato. Il suo episcopato si collocò in una stagione complessa: da una parte, il cristianesimo avviava la sua strutturazione quanto a diocesi, clero e liturgia; dall’altra, l’Impero Romano d’Occidente imboccava la via del progressivo sfilacciamento.

Si festeggiano anche: il beato Leonida Fedorov, vescovo; san Paolo il Semplice, monaco; il beato Luca Sy, catechista.

