Giornale di Brescia
Abbonati
Santo del giorno

Oggi si celebra san Gabriele dell'Addolorata

Si festeggiano anche: san Luca di Messina, abate; la beata Maria di Gesù Deluil-Martiny, fondatrice; san Onorina, martire
San Gabriele dell'Addolorata
San Gabriele dell'Addolorata
AA

Francesco Possenti nacque ad Assisi nel 1838 da famiglia agiata. A quattro anni perse la madre. In seguito, la morte della sorella Maria Luisa lo segnò profondamente. Di indole brillante, amava la musica, il teatro e le amicizie, senza trascurare la fede. Cresciuto nella devozione alla Vergine Maria, a diciotto anni sentì chiamarsi da Dio. Entrato nel noviziato dei Passionisti, assunse il nome di Gabriele dell’Addolorata. La salute fragile e le privazioni volontarie lo portarono alla tubercolosi. Morì il 27 febbraio 1862, a 24 anni: negli ultimi istanti pregò che venisse distrutto il suo diario, contenente le grazie elargite dalla Madonna. È patrono della Gioventù Cattolica italiana.

Si festeggiano anche: san Luca di Messina, abate; la beata Maria di Gesù Deluil-Martiny, fondatrice; san Onorina, martire.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Santo del giorno

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario