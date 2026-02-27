Oggi si celebra san Gabriele dell'Addolorata

Francesco Possenti nacque ad Assisi nel 1838 da famiglia agiata. A quattro anni perse la madre. In seguito, la morte della sorella Maria Luisa lo segnò profondamente. Di indole brillante, amava la musica, il teatro e le amicizie, senza trascurare la fede. Cresciuto nella devozione alla Vergine Maria, a diciotto anni sentì chiamarsi da Dio. Entrato nel noviziato dei Passionisti, assunse il nome di Gabriele dell’Addolorata. La salute fragile e le privazioni volontarie lo portarono alla tubercolosi. Morì il 27 febbraio 1862, a 24 anni: negli ultimi istanti pregò che venisse distrutto il suo diario, contenente le grazie elargite dalla Madonna. È patrono della Gioventù Cattolica italiana.

Si festeggiano anche: san Luca di Messina, abate; la beata Maria di Gesù Deluil-Martiny, fondatrice; san Onorina, martire.