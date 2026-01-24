Oggi si celebra san Francesco di Sales

Vescovo di Ginevra, Dottore della Chiesa e patrono dei giornalisti, il santo savoiardo fu uno dei protagonisti dell’Europa del Seicento. Nato nel 1567 nel castello di Sales, da nobile famiglia, ricevette una formazione raffinata tra Parigi e Padova. Ordinato sacerdote nel 1593, si distinse per zelo pastorale ed estro comunicativo: per diffondere il Vangelo utilizzò fogli che faceva scivolare sotto le porte delle case e manifesti, anticipando l’uso dei mezzi di comunicazione. Nel pieno della Riforma calvinista, chiese di essere inviato proprio a Ginevra, roccaforte del protestantesimo. Fu guida spirituale di san Vincenzo de’ Paoli. Con Giovanna Francesca de Chantal fondò l’Ordine della Visitazione. Morì a Lione nel 1622.

Si festeggiano anche: la beata Maria Poussepin, domenicana; san Feliciano di Foligno, vescovo; santi Vera e Supporina, vergini.