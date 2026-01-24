Giornale di Brescia
Abbonati
Santo del giorno

Oggi si celebra san Francesco di Sales

Si festeggiano anche: la beata Maria Poussepin, domenicana; san Feliciano di Foligno, vescovo; santi Vera e Supporina, vergini
San Francesco di Sales
San Francesco di Sales
AA

Vescovo di Ginevra, Dottore della Chiesa e patrono dei giornalisti, il santo savoiardo fu uno dei protagonisti dell’Europa del Seicento. Nato nel 1567 nel castello di Sales, da nobile famiglia, ricevette una formazione raffinata tra Parigi e Padova. Ordinato sacerdote nel 1593, si distinse per zelo pastorale ed estro comunicativo: per diffondere il Vangelo utilizzò fogli che faceva scivolare sotto le porte delle case e manifesti, anticipando l’uso dei mezzi di comunicazione. Nel pieno della Riforma calvinista, chiese di essere inviato proprio a Ginevra, roccaforte del protestantesimo. Fu guida spirituale di san Vincenzo de’ Paoli. Con Giovanna Francesca de Chantal fondò l’Ordine della Visitazione. Morì a Lione nel 1622.

Si festeggiano anche: la beata Maria Poussepin, domenicana; san Feliciano di Foligno, vescovo; santi Vera e Supporina, vergini.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Santo del giorno

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario