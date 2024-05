Oggi si celebra san Filippo Neri

Il fiorentino san Filippo Neri nasce nel 1515. La sua fama è legata all’ideazione dell’Oratorio, inteso come luogo aperto innanzitutto ai giovani, in cui si alternano, alimentandosi l’un l’altra, esperienze liturgiche, caritatevoli e assistenziali, allietate da momenti di gioco, musica e canti. Il padre, notaio, lo avrebbe voluto al suo fianco, ma Filippo capisce che la sua strada è un’altra. Si reca a Roma per studiare Teologia.

Ordinato sacerdote, diventa famoso per lo slancio e la vitalità delle sue predicazioni, accolte con entusiasmo dal popolo. Fonda la Confraternita della Santissima Trinità e la Congregazione dell’Oratorio. Morto il 26 maggio 1595, Filippo Neri è stato canonizzato nel 1622.

Si festeggiano anche: santa Felicissima, martire; san Lamberto di Vence, vescovo; santa Maria Anna di Gesù de Paredes.