Oggi si celebra san Filippo Benizi

Filippo Benizi nasce a Firenze, nel sestiere d'Oltrarno, nel 1233. Ha una spiccata preparazione negli ambiti della medicina e della filosofia. Nel 1254 è accolto dall’ordine dei Servi di Maria, sorto in un eremo sul monte Senario pochi anni prima e che da qualche tempo aveva una sede anche a Firenze. Filippo diverrà priore generale dell’ordine, impegnandosi in un’attività indefessa, scandita da viaggi in Italia e all'estero.

Nel 1287 ottiene una lettera di protezione apostolica da papa Onorio IV a salvaguardia dell’ordine. Esemplare per umiltà, Filippo sceglie poi di ritirarsi in un modesto convento di Todi, dove muore il 22 agosto 1285. Papa Clemente X lo canonizza nel 1671.

Si festeggiano anche: san Giovanni Kemble, sacerdote e martire; beato Stefano de Fontsanta, patriarca di Gerusalemme; san Timoteo di Roma, martire.