Oggi si celebra san Filastrio di Brescia

San Filastrio, sesto vescovo di Brescia, nasce intorno al 330. A seconda delle ricostruzioni storiche, potrebbe essere di origini italiche, spagnole o egiziane.

Lo sappiamo impegnato in predicazioni itineranti contro pagani ed ariani: in alcune occasioni, proprio per i suoi sermoni, sarebbe stato fustigato dagli eretici. Intrattiene rapporti con sant'Ambrogio e sant'Agostino: quest’ultimo documenta direttamente di averlo incontrato fra il 384 e il 387.

Filastrio interviene al Sinodo di Aquileia, nel 381. Una data ipotizzata per la sua morte è il 18 luglio 387. Le sue reliquie hanno conosciuto varie traslazioni fino ad essere collocate definitivamente, nel 1674, nel Duomo Nuovo di Brescia.

Si festeggiano anche: il beato Bernardo de Arenis, mercedario; sant' Elio di Capodistria, diacono; san Rufillo di Forlimpopoli, vescovo.