Giornale di Brescia
Abbonati
Santo del giorno

Oggi si celebra san Fedele da Sigmaringen

Si festeggiano anche: san Guglielmo, eremita; san Deodato di Blois, abate; san Erminio, martire
san Fedele da Sigmaringen
san Fedele da Sigmaringen
AA

Mark Reyd, noto poi come fra Fedele da Sigmaringen, nasce nel 1578 in Germania e si forma tra Friburgo e Colmar, dove esercita l’avvocatura distinguendosi come “difensore dei poveri” per l’attività gratuita a favore degli indigenti. Nel tempo, matura una svolta spirituale che lo porta a entrare tra i cappuccini a 34 anni. Inviato nei Grigioni in un contesto segnato da forti tensioni religiose, svolge attività missionaria ottenendo alcune conversioni. Le sue predicazioni suscitano però crescente ostilità nelle comunità calviniste locali. Il 24 aprile 1622, a Séwis, viene aggredito e ucciso dopo una predica, per essersi rifiutato di abiurare. È stato canonizzato nel 1746.

Si festeggiano anche: san Guglielmo, eremita; san Deodato di Blois, abate; san Erminio, martire.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Santo del giorno

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario