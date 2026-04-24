Oggi si celebra san Fedele da Sigmaringen

Mark Reyd, noto poi come fra Fedele da Sigmaringen, nasce nel 1578 in Germania e si forma tra Friburgo e Colmar, dove esercita l’avvocatura distinguendosi come “difensore dei poveri” per l’attività gratuita a favore degli indigenti. Nel tempo, matura una svolta spirituale che lo porta a entrare tra i cappuccini a 34 anni. Inviato nei Grigioni in un contesto segnato da forti tensioni religiose, svolge attività missionaria ottenendo alcune conversioni. Le sue predicazioni suscitano però crescente ostilità nelle comunità calviniste locali. Il 24 aprile 1622, a Séwis, viene aggredito e ucciso dopo una predica, per essersi rifiutato di abiurare. È stato canonizzato nel 1746.

Si festeggiano anche: san Guglielmo, eremita; san Deodato di Blois, abate; san Erminio, martire.