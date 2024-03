Oggi si celebra san Clemente Maria Hofbauer

Clemente Maria nasce a Tasswitz, in Moravia, nel 1751. A solo otto anni, morto il padre, deve iniziare a lavorare in un panificio, per aiutare la madre e i fratelli. La generosità di una facoltosa famiglia gli permette in seguito di studiare fino a frequentare corsi di Filosofia e Teologia a Vienna.

A Roma incontra alcuni Redentoristi, appartenenti, cioè, all’istituto fondato da sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e Dottore della Chiesa (1696-1787). Clemente Maria è accolto dall’Ordine Redentorista nel 1784. Ne diffonde il carisma (centrato sul rinvigorimento, nei cristiani, dei precetti evangelici, partendo dalla consapevolezza della «redenzione» che in ogni fedele dovrebbe derivare dal sacrificio di Cristo) in Polonia, Germania, Svizzera, Romania. Muore il 15 marzo 1820.

Le qualità umane e diplomatiche di Clemente Maria e il fertile dialogo che riesce ad instaurare anche con ambienti extra- cattolici gli consentono, nella complessa fase seguita alla soppressione degli istituti religiosi, di proseguire il proprio apostolato anche in condizioni non semplici, come a Vienna, quando è costretto a muoversi sotto la sorveglianza delle autorità. È stato beatificato da Leone XIII, nel 1888, e canonizzato da Pio X, nel 1909.

Patrono secondario di Vienna, è anche, in ricordo del suo primo lavoro, protettore dei fornai. Il nome Clemente (cioè, indulgente, generoso) è di derivazione latina.

Si festeggiano anche: il beato Monaldo da Ancona, martire; il beato Francesco da Petriolo, martire; il beato Antonio Cantoni da Milano, martire.