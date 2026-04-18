Oggi si celebra san Calogero di Brescia

La figura di san Calogero emerge principalmente dalla letteratura agiografica concernente i santi Faustino e Giovita; si sarebbe trattato di un soldato romano convertito al cristianesimo proprio grazie alla predicazione dei futuri patroni di Brescia. I tre sarebbero stati arrestati e condotti a Milano per essere processati. La tradizione riferisce che, destinati ad una morte crudele nelle corse dei carri, sarebbero stati miracolosamente tratti in salvo. Calogero avrebbe quindi intrapreso un’attività missionaria, con tappe ricordate a Vigevano, Asti e Albenga. Qui, avrebbe contribuito alla diffusione del cristianesimo, morendo martire verosimilmente il 18 aprile 121.

Si festeggiano anche: il beato Luca Passi, fondatore; il beato Giuseppe Moreau, martire; la beata Savina Petrilli, fondatrice.