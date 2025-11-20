Giornale di Brescia
Oggi si celebra san Bernward di Hildesheim

Si festeggiano anche: S. Simplicio di Verona, vescovo; S. Avventore, martire; B. Ambrogio Traversari, monaco
San Bernward di Hildesheim
AA

San Bernward (italianizzato in Bernoardo), nato verso il 960 in una famiglia aristocratica di Sassonia, unì alla ricerca spirituale un’originale passione per le arti legate alla fusione dei metalli. Ordinato sacerdote, fu precettore del giovane imperatore Ottone III e, nel 993, venne nominato vescovo di Hildesheim.

Determinato a radicare il cristianesimo in un territorio segnato da paganesimo e conflitti, promosse la nascita di monasteri benedettini. Inoltre, incoraggiò pittori, scultori e orafi: ne visitava le botteghe e, da valido artigiano, partecipava alla lavorazione di metalli preziosi nell’ambito dell’arte sacra. Morì il 20 novembre 1022.

