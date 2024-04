Oggi si celebra san Benedetto di Hermillon

La vicenda di san Benedetto di Hermillon (o di Avignone) somma devozione, storia, folklore musicale. Benedetto è un pastorello, nato nel 1165 a Hermillon, nella Savoia (altre fonti lo vogliono invece originario di Burzet).

A tredici anni racconta di aver udito una voce misteriosa che lo incarica della costruzione nei pressi di Avignone di un ponte sul fiume Rodano, il cui attraversamento era all’epoca insidioso. Benedetto, tramite un miracolo (il trasporto prodigioso di un enorme blocco di pietra), avrebbe convinto il re di essere ambasciatore della volontà divina. La costruzione del ponte così si avvia, ma il giovane muore a soli diciannove anni, senza vedere ultimati i lavori. Questi, sono gli elementi tramandati dalla leggenda, che prende a diffondersi verso la fine del 1200.

La devozione per Benedetto è ben documentata. Viene sepolto in una cappella, fatta erigere sopra il ponte, che diventa un luogo in cui i fedeli gli si rivolgono per ottenerne grazie. La narrazione di alcuni miracoli è contenuta in un processo verbale ufficiale, risalente al periodo 1230-1250.

Nel tempo, le reliquie di Benedetto avrebbero conosciuto varie traslazioni. Del ponte sono rimaste oggi solo quattro arcate: la struttura, che attira ancora turisti e fedeli, è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. La canzone per l’infanzia «Sur le Pont d'Avignon», che sembra risalire al 1400, è uno dei motivi più conosciuti del repertorio popolare francese.

Si festeggiano anche: santa Liduina; santa Tomaide d'Alessandria, martire; sante Bernica, Prosdoca e Domenica, martiri.