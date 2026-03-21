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Oggi si celebra san Benedetto da Norcia

Si festeggiano anche: san Giacomo il Confessore, martire; san Elia, eremit; il beato Matteo Flathers, martire
San Benedetto da Norcia
San Benedetto da Norcia
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Benedetto, nato a Norcia (Perugia) nel 480, è compatrono d’Europa. Figlio di un ufficiale romano e di una nobildonna, mandato a Roma per studiare rimane profondamente deluso dai costumi della città e sceglie l’eremitaggio. Si rifugia in una grotta sul monte Taleo, vicino a Subiaco. Dopo alcuni anni, divenuto guida di altri religiosi, si stabilisce a Montecassino (Frosinone), dove fonda un’abbazia con stalle, biblioteca, infermeria e celle per monaci e pellegrini.

Qui scrive la Regola benedettina, Ora et labora, cioè “Prega e lavora”, presto celeberrima. I suoi conventi diventano centri di cultura, lavoro e formazione in tutta Europa. Muore il 21 marzo di un anno compreso tra il 543 e il 560.

Si festeggiano anche: san Giacomo il Confessore, martire; san Elia, eremit; il beato Matteo Flathers, martire.

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