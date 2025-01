Oggi si celebra la beata Villana Delle Botti

La fiorentina Villana Delle Botti nasce in un giorno che non conosciamo del 1332 e muore il 29 gennaio 1361. Di importante famiglia mercantile, avverte fin dall’infanzia l’inclinazione per una densa spiritualità. Il padre, tuttavia, preferisce maritarla al ricco Rosso Benintendi, per rafforzare il prestigio della propria casata. Villana, da sposata, in un primo momento cede a fasti e capricci, adottando uno stile di vita sfarzoso. Una sera, però, lo specchio in cui si sta ammirando le rimanda un’immagine demoniaca, che la terrorizza. Sceglie di mutare esistenza e indossa l’abito del Terz’Ordine domenicano, inaugurando un percorso di penitenze, preghiere e atti caritatevoli. Il suo culto è stato confermato nel 1824.

Si festeggiano anche: san Costanzo di Perugia, vescovo; sant’Agnese da Bagno di Romagna, camaldolese; i santi Papia e Mauro, martiri.