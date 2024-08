Oggi si celebra la beata Teresa Bracco

La vicenda della beata Teresa Bracco, nata da famiglia contadina nei pressi di Dego (Savona) nel 1924, è accostabile a quella di santa Maria Goretti. Teresa già da bambina mostra devozione per san Domenico Savio, di cui la Chiesa aveva da poco riconosciuto le virtù eroiche e che le era noto attraverso la lettura del Bollettino salesiano.

Durante il rastrellamento tedesco del 28 agosto 1944 che sconvolge il suo paese e in cui i nazisti sequestrano varie giovani come bottino di guerra, Teresa cade nelle mani di un ufficiale. Non cede alla violenza dell’uomo e viene brutalmente uccisa. L’assassino, non pago, ne oltraggia il cadavere, ritrovato due giorni dopo. È stata beatificata da Giovanni Paolo II nel 1998.

Si festeggiano anche: santa Candida, vergine; il beato Edmondo Ignazio Rice, fondatore; il beato Costantino Fernandez Alvarez, sacerdote.