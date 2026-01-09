Oggi si celebra la beata Maria Teresa di Gesù
La francese Alessia Le Clerc passò dalla mondanità alla cura dei poveri. Nata a Remiremont nel 1576, fin da bambina si distinse per intelligenza, bellezza e vanità. A vent’anni, attraversata da una profonda crisi spirituale, decise di consacrarsi a Dio con il voto di castità. Incontrò il futuro san Pietro Fourier, allora parroco di Mattaincourt, che divenne la sua guida spirituale e con cui fondò la Congregazione delle Canonichesse Regolari di Nostra Signora, osservanti la Regola agostiniana. Nel 1617 Alessia prese il nome di suor Maria Teresa di Gesù. Eletta Superiora Generale, guidò la Congregazione fino al 1621. Morì il 9 gennaio 1622, a Nancy. La beatificazione risale al 1947.
Si festeggiano anche: san Adriano di Canterbury, abate; san Fillano, abate; san Onorato di Buzançais, benefattore.
