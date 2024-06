Oggi si celebra la beata Maria Raffaella Cimatti

Maria Raffaella (al secolo Santina) Cimatti nasce a Faenza nel 1861, da famiglia di condizione modesta: il padre è un bracciante agricolo. Dedica l’intera esistenza al servizio degli altri, come Suora Ospedaliera della Misericordia. Dopo un periodo trascorso nella casa madre di San Giovanni in Laterano, a Roma, è trasferita all'ospedale San Benedetto ad Alatri, dove inizia a lavorare come infermiera.

In seguito, è all'ospedale Umberto I di Frosinone, ricoprendo anche l’incarico di priora della comunità. Si spegne il 23 giugno 1945. La cura degli infermi è stata la sua urgenza: per la sua dedizione ai sofferenti veniva chiamata «l’angelo dei malati». È stata beatificata nel 1996.

Si festeggiano anche: Beato Pietro Giacomo da Pesaro, sacerdote; San Valero; Santi Zenone e Zena, martiri.