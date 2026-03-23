Oggi si celebra la beata Maria Maddalena Bodi

Beatificata il 6 settembre 2025, Maria Maddalena (Mária Magdolna) Bodi nacque a Szigliget, in Ungheria, nel 1921, da famiglia contadina. Fin da giovane mostrò inclinazione alla preghiera e alla carità. Trasferitasi più volte, seppe adattarsi a difficili condizioni di vita, alimentando il desiderio della consacrazione. Divenuta operaia, si fece apprezzare per l’impegno. La sua scelta spirituale si concretizzò nel 1941 con un voto privato di verginità. Portò anche avanti un intenso apostolato tra le giovani operaie e i bambini. Il 23 marzo 1945, all’arrivo delle truppe sovietiche, fu uccisa mentre cercava di sottrarsi a un tentativo di violenza: morì con il rosario tra le mani e invocando Dio.

Si festeggiano anche: Il beato Pietro Higgins, domenicano; san Benedetto, martire; il beato Pietro da Gubbio, agostiniano.