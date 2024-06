Oggi si celebra la beata Iolanda d’Ungheria

Iolanda, figlia di Bela IV, re d’Ungheria, nasce nel 1235. Le sue sorelle sono Santa Margherita d'Ungheria e Santa Kinga (Cunegonda); una loro zia è Santa Elisabetta d'Ungheria. Anche Bela IV era dotato di spiccata spiritualità e aveva abbracciato la condizione di Terziario francescano. Iolanda, a sua volta Terziaria francescana, va in sposa a Boleslao il Pio: si consacra al ruolo di moglie e madre, senza trascurare la cura degli ultimi. Rimasta vedova nel 1279, cresce le figlie; una di esse entra in un convento di clarisse. La stessa Iolanda si unisce poi alla figlia nell'esperienza claustrale, offrendo per il resto della vita prove di grande umiltà e spirito di sacrificio. Si spegne a Gniezno, in Polonia, l’11 giugno 1298.

Si festeggiano anche: San Barnaba, apostolo; Santa Paola Frassinetti, vergine; San Parisio, sacerdote camaldolese.