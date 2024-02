Oggi si celebra la beata Giovannina Franchi

Beatificata nel 2014, Giovannina Franchi nasce a Como il 24 giugno 1807 e vi muore per vaiolo il 23 febbraio 1872. Di famiglia aristocratica, entra nel monastero cittadino di San Carlo delle Visitandine, dove riceve una formazione culturale e spirituale ispirata al magistero di san Francesco di Sales.

A diciotto anni, Giovannina torna alla casa paterna: si impegna nel catechismo dei piccoli e in numerose opere di pietà. Accetta di fidanzarsi con un uomo molto più anziano di lei, non per intima convinzione, ma assecondando le consuetudini del tempo, non avendo, forse, ancora perfezionato la propria inclinazione vocazionale. Quando però l’uomo muore, Giovannina, trentatreenne, decide di consacrarsi a Dio.

Nel 1853, scomparsi anche i genitori, ricchissima, avvia un’esistenza al servizio totale del prossimo. Dona il suo patrimonio ai bisognosi e con tre compagne dà vita alla Pia Unione delle Sorelle Infermiere della Carità, oggi Congregazione delle Sorelle Infermiere dell’Addolorata. Apre una prima casa di cura per malati e promuove anche forme di assistenza domiciliare per chi non ha accesso agli ospedali. Per le consorelle, Giovannina stila «Il Metodo di Vita», una sorta di Regola dell’Istituto, poi approvata dal vescovo di Como. Le Suore Infermiere dell’Addolorata nel tempo si sono diffuse in Lombardia, in Canton Ticino e in Argentina.

Si festeggiano anche: san Policarpo, vescovo; santa Giuseppina Vannini, fondatrice; santa Romana.