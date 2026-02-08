Giornale di Brescia
Abbonati
Santo del giorno

Oggi si celebra la beata Elisa Martinez

Si festeggiano anche: santa Giuseppina Bakhita, vergine; san Laureato, martire; sant’Onorato di Milano, vescovo
La beata Elisa Martinez
La beata Elisa Martinez
AA

Beatificata nel 2023 a Leuca, Elisa Martinez nacque a Galatina (Lecce) nel 1905, primogenita di otto figli. Trasferitasi in Francia nel 1928, entrò tra le Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore, assumendo il nome di suor Lucia. Tornata in Italia, fondò nel 1938 la Pia Unione delle Suore dell’Immacolata (poi divenuta Suore Figlie di Santa Maria di Leuca), dedicata all’educazione dei più piccoli e all’assistenza di carcerati, madri nubili e migranti. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la religiosa iniziò ad estendere la sua congregazione, diffondendola poi in Europa, America e Australia. Ricevette sostegno da Pio XII e da san Pio da Pietrelcina. Elisa Martinez morì a Roma, l’8 febbraio 1991.

Si festeggiano anche: santa Giuseppina Bakhita, vergine; san Laureato, martire; sant’Onorato di Milano, vescovo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Santo del giorno

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario