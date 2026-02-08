Oggi si celebra la beata Elisa Martinez

Beatificata nel 2023 a Leuca, Elisa Martinez nacque a Galatina (Lecce) nel 1905, primogenita di otto figli. Trasferitasi in Francia nel 1928, entrò tra le Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore, assumendo il nome di suor Lucia. Tornata in Italia, fondò nel 1938 la Pia Unione delle Suore dell’Immacolata (poi divenuta Suore Figlie di Santa Maria di Leuca), dedicata all’educazione dei più piccoli e all’assistenza di carcerati, madri nubili e migranti. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la religiosa iniziò ad estendere la sua congregazione, diffondendola poi in Europa, America e Australia. Ricevette sostegno da Pio XII e da san Pio da Pietrelcina. Elisa Martinez morì a Roma, l’8 febbraio 1991.

Si festeggiano anche: santa Giuseppina Bakhita, vergine; san Laureato, martire; sant’Onorato di Milano, vescovo.