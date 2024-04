Oggi si celebra la beata Elena Guerra

La beata Elena Guerra (Lucca, 23 giugno 1835 - 11 aprile 1914) è una figura poliedrica. Racchiude in sé molte anime: intellettuale, scrittrice, teologa, fa dell’apostolato una ragione di vita. Dopo studi di latino, italiano, francese, musica, pittura, si prodiga, diciannovenne, nell’assistenza ai malati di colera della sua città.

Nel giro di poco tempo, cade a sua volta vittima di una grave infermità che la costringe a letto per otto anni. Elena, indomita, si mette allora ad approfondire gli scritti dei Padri della Chiesa e, con le amiche che vengono a trovarla, progetta realtà di vita contemplativa. Una volta guarita, prende a viaggiare: a Roma, nel 1870 assiste per esempio ai lavori del Concilio Vaticano I.

A Lucca dà vita ad una comunità femminile, intitolata a santa Zita, patrona della città, consacrata all’educazione delle giovani. Le donne che vi aderiscono non prendono i voti: sono volontarie impegnate nell’insegnamento che si riconoscono nel magistero della fondatrice, diffuso in piccoli e pratici manuali di spiritualità. In seguito, l’istituto verrà riconosciuto dalla Chiesa come congregazione religiosa. La Guerra si fa carico anche di un’ulteriore missione, percepita come urgente: il rilancio presso i fedeli della devozione verso lo Spirito Santo.

È stata beatificata da papa Giovanni XXIII nel 1959. Il Martyrologium Romanum la commemora oggi; la diocesi di Lucca la festeggia invece il 23 maggio. Le sue spoglie sono venerate a Lucca, nella chiesa di Sant’Agostino.

Si festeggiano anche: san Stanislao, vescovo; i beati Paolo e Giacomo, cavalieri mercedari; la beata Sancia del Portogallo, principessa.