Oggi si celebra la beata Annunciata Cocchetti

Annunciata Cocchetti nacque a Rovato il 9 maggio 1800 da una famiglia borghese di proprietari terrieri. Rimasta orfana a sette anni, fu cresciuta dalla nonna. Fin da giovane si dedicò all’educazione delle ragazze povere, aprendo una scuola gratuita nella propria casa. Dopo diverse esperienze spirituali, maturò la sua vocazione religiosa. Nel 1831 si trasferì a Cemmo di Capo di Ponte, in Val Camonica, dove lavorò nella scuola fondata da Erminia Panzerini.
Per circa dieci anni fu maestra e educatrice. Nel 1842 entrò nelle Suore Maestre di Santa Dorotea e ne vestì l’abito religioso. Successivamente aprì il noviziato autonomo delle Suore Dorotee di Cemmo. Morì il 23 marzo 1882 e fu beatificata nel 1991.
Si festeggiano anche: il beato Gregorio Celli, religioso; sant’Illuminato, monaco; san Maiolo, abate di Cluny.