Oggi si celebra la beata Alfonsa Clerici

Beatificata nel 2010, Alfonsa Clerici nasce nel 1860 a Lainate (Milano), da famiglia molto religiosa. Studentessa al collegio delle Suore del Preziosissimo Sangue di Monza, matura il desiderio della consacrazione presso la medesima congregazione. Emessa la professione religiosa, lavora prima come insegnante, poi come direttrice, rivelando in seguito doti di amministratrice nelle vesti di consigliera capitolare.

La congregazione, nel tempo, accetta l’incarico di gestire l’Istituto Diocesano della Provvidenza, impegnato nell’educazione e nella tutela di giovani donne bisognose: la direzione dell’ente è affidata alla stessa Clerici. La religiosa muore a Vercelli, il 14 gennaio 1930.

Si festeggiano anche: San Felice da Nola, martire; san Firmino, vescovo; san Dazio, vescovo.