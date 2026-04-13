Giornale di Brescia
Abbonati
Santo del giorno

Oggi si celebra il beato Rolando Rivi

Si festeggiano anche: il beato Serafino Morazzone, sacerdote; santa Margherita da Città di Castello, terziaria domenicana; san Martino I, papa
Il beato Rolando Rivi
Il beato Rolando Rivi
AA

Rolando Rivi nasce nel 1931 a San Valentino, borgo di Castellarano (Reggio Emilia), da famiglia contadina e profondamente cattolica. Secondo di tre figli, cresce devoto, dedicando le sue giornate alla Messa, al Rosario e allo studio. Nel 1942 entra in seminario, distinguendosi per intelligenza e spirito di pietà. Con l’occupazione tedesca, torna a casa.

Indossa quotidianamente la tonaca da seminarista. Questa sua manifestazione pubblica di fede lo rende inviso ad alcuni partigiani locali; nonostante abbia solo 14 anni, viene sequestrato e torturato. È ucciso il 13 aprile 1945, un Venerdì Santo. È stato beatificato il 5 ottobre 2013.

Si festeggiano anche: il beato Serafino Morazzone, sacerdote; santa Margherita da Città di Castello, terziaria domenicana; san Martino I, papa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Santo del giorno
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario