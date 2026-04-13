Oggi si celebra il beato Rolando Rivi

Rolando Rivi nasce nel 1931 a San Valentino, borgo di Castellarano (Reggio Emilia), da famiglia contadina e profondamente cattolica. Secondo di tre figli, cresce devoto, dedicando le sue giornate alla Messa, al Rosario e allo studio. Nel 1942 entra in seminario, distinguendosi per intelligenza e spirito di pietà. Con l’occupazione tedesca, torna a casa.

Indossa quotidianamente la tonaca da seminarista. Questa sua manifestazione pubblica di fede lo rende inviso ad alcuni partigiani locali; nonostante abbia solo 14 anni, viene sequestrato e torturato. È ucciso il 13 aprile 1945, un Venerdì Santo. È stato beatificato il 5 ottobre 2013.

Si festeggiano anche: il beato Serafino Morazzone, sacerdote; santa Margherita da Città di Castello, terziaria domenicana; san Martino I, papa.