Oggi si celebra il beato Onorato Kozminski

Venceslao Kozminski nacque a Biala, in Polonia, nel 1829. Ricevette una formazione cristiana ma, da studente a Varsavia, influenzato dall’illuminismo, conobbe una crisi spirituale. Nel 1846 venne arrestato dalla polizia zarista perché sospettato di attività sovversive. In carcere contrasse il tifo, rischiando di morirne; proprio in prigione riscoprì il Vangelo e si riavvicinò alla fede. Nel 1848 entrò nel noviziato di Lubartòw con il nome di fra Onorato. Venne ordinato sacerdote nel 1852. Apprezzato predicatore, si impegnò nella formazione dei terziari francescani. Dal 1895 fu Commissario generale dei cappuccini. Morto il 16 dicembre 1916, è stato proclamato beato nel 1988 da Giovanni Paolo II.

Si festeggiano anche: i beati Giacomo e Adolfo, martiri; sant’Everardo del Friuli, conte; san Macario di Collesano, monaco.