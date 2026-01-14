Oggi si celebra il beato Odorico Mattiuzzi da Pordenone

Dalle rive dell’Adriatico ai confini dell’Estremo Oriente: è l’itinerario missionario di padre Odorico da Pordenone, frate Minore, nato probabilmente nel 1286. Partito da Venezia nel 1318 e diretto a Costantinopoli, attraversò il Golfo Persico e raggiunse l’India, dove raccolse i resti di confratelli martirizzati. Proseguì verso l’Indonesia e approdò in Cina, arrivando fino all’odierna Pechino, sulle tracce dei primi francescani missionari.

Vi rimase tre anni, rafforzando le comunità cristiane locali. Rientrò in Europa dopo dodici anni di viaggio, passando per il Tibet. Dettò un celebre resoconto della sua opera evangelica. Si spense a Udine il 14 gennaio 1331. Nel 1755 papa Benedetto XIV ne autorizzò il culto come beato.

Si festeggiano anche: san Saba, vescovo; san Firmino, vescovo; san Dazio, vescovo.