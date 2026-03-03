Oggi si celebra il beato Innocenzo da Berzo
Muore a Bergamo il 3 marzo 1890: da qui, la celebrazione in data odierna da parte del Martirologio Romano. L’Ordine dei Frati Minori Cappuccini ne fa memoria invece il 28 settembre, mentre il santuario della Santissima Annunciata, a Piancogno (dove visse a lungo), lo festeggia la domenica successiva al Perdono d’Assisi, dopo il 2 agosto. È il beato Innocenzo da Berzo, al secolo Giovanni Scalvinoni. Nato a Niardo, in Val Camonica, nel 1844, dopo il ginnasio a Lovere entra nel seminario di Brescia, dove perfeziona una spiritualità che lo conduce alla scelta cappuccina. Le sue predicazioni nei conventi lombardi ne alimentano la fama di uomo tanto umile quanto appassionato nella sequela di Dio.
Si festeggiano anche: santa Cunegonda, imperatrice; il beato Giacomino da Crevacuore, carmelitano; il beato Pietro Geremia, domenicano.
