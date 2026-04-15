Oggi si celebra il beato Gualtiero di Guimarães

Figura chiave della prima presenza francescana in Portogallo, il beato Gualtiero di Guimarães si impose nel XIII secolo per zelo missionario e carità fattiva. Nato in data ignota, probabilmente tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo, fu discepolo diretto di san Francesco d'Assisi. Nel 1217 venne inviato in Portogallo con altri frati; inizialmente si ritirò sul Monte di Santa Catarina, presso Urgeses, luogo poi noto come Fonte Santa; grazie alla predicazione conquistò la fiducia degli abitanti di Guimarães; con autorizzazione pontificia si stabilì in seguito in città, dove fondò il convento francescano, diventandone guida spirituale. Morì il 2 agosto in un anno incerto, tra il 1236 e il 1258.

Si festeggiano anche: sante Anastasia e Basilissa, martiri; san Marone, martire; san Paterno di Avranches, vescovo.

