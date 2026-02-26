Giornale di Brescia
Oggi si celebra il beato Giuseppe Rossi

Si festeggiano anche: san Faustiniano, vescovo; la beata Michela Ranzi di Vercelli, agostiniana; san Porfirio di Gaza, vescovo
Il beato Giuseppe Rossi
AA

Beatificato nel 2024, Giuseppe Rossi offrì una coraggiosa testimonianza di fede nelle fasi finali della II Guerra Mondiale. Nato a Varallo Pombia (Novara) nel 1912, nel 1937 divenne parroco a Castiglione Ossola, zona di violenze durante la Resistenza. Il 26 febbraio 1945, in seguito a scontri tra la Brigata Nera Ravenna e gruppi resistenziali, don Giuseppe venne sequestrato dai fascisti e accusato di aver suonato le campane per allertare i partigiani. Nelle ore precedenti aveva rincuorato i parrocchiani, invitandoli a non temere rappresaglie fasciste, perché sarebbe stato solo lui, eventualmente, il capro espiatorio. Costretto a scavarsi la fossa, fu massacrato. Gli autori materiali dell’omicidio rimasero ignoti.

