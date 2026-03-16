Giornale di Brescia
Abbonati
Santo del giorno

Oggi si celebra il beato Giovanni Sordi

Si festeggiano anche: San Serpione, arcivescovo; santa Eusebia, badessa; la beata Benedetta di Assisi, clarissa
Beato Giovanni Sordi
Beato Giovanni Sordi
AA

Il cremonese Giovanni Sordi nacque intorno al 1125. A sedici anni entrò tra i benedettini nell’abbazia di San Lorenzo a Cremona, dove si distinse per preparazione e di cui divenne poi abate. Visse gli anni segnati dallo scisma che oppose l’antipapa Vittore IV (sostenuto dall’imperatore Federico Barbarossa) al legittimo papa, Alessandro III. Sordi difese la fedeltà di Cremona al pontefice, finendo esiliato. Alessandro III lo chiamò a guidare la Chiesa di Mantova. Ristabilita la pace tra papato e impero, nel 1179 fu trasferito alla diocesi di Vicenza. Qui, il 16 marzo 1181, venne ucciso da un feudatario. Il Martirologio Romano lo ricorda oggi, mentre la diocesi di Mantova lo celebra il 9 luglio.

Si festeggiano anche: San Serpione, arcivescovo; santa Eusebia, badessa; la beata Benedetta di Assisi, clarissa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Santo del giorno

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario