Oggi si celebra il beato Giovanni Sordi

Il cremonese Giovanni Sordi nacque intorno al 1125. A sedici anni entrò tra i benedettini nell’abbazia di San Lorenzo a Cremona, dove si distinse per preparazione e di cui divenne poi abate. Visse gli anni segnati dallo scisma che oppose l’antipapa Vittore IV (sostenuto dall’imperatore Federico Barbarossa) al legittimo papa, Alessandro III. Sordi difese la fedeltà di Cremona al pontefice, finendo esiliato. Alessandro III lo chiamò a guidare la Chiesa di Mantova. Ristabilita la pace tra papato e impero, nel 1179 fu trasferito alla diocesi di Vicenza. Qui, il 16 marzo 1181, venne ucciso da un feudatario. Il Martirologio Romano lo ricorda oggi, mentre la diocesi di Mantova lo celebra il 9 luglio.

Si festeggiano anche: San Serpione, arcivescovo; santa Eusebia, badessa; la beata Benedetta di Assisi, clarissa.