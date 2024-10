Oggi si celebra il beato Giovanni Pantalia

Gjon (Giovanni) Pantalia nacque da famiglia modesta a Prizren, in Kosovo, nel 1887; per parte di madre era cugino della futura santa Teresa di Calcutta. Gesuita, è stato beatificato nel 2016 insieme ad altri 37 religiosi, tra cui il bresciano Giovanni Fausti.

Pantalia era tra i responsabili del prestigioso Collegio Saveriano dei Gesuiti a Scutari. Divampata una sanguinaria repressione anticristiana per volontà del regime comunista, dopo la fucilazione di padre Fausti, assunse il ruolo di guida morale della congregazione in Albania. Anche lui venne arrestato e torturato senza pietà. In un tentativo di fuga si ferì gravemente, morendo il 31 ottobre 1947.

Si festeggiano anche: Santa Lucilla di Roma, martire; San Quintino di Vermand, martire; Sant'Antonino di Milano, vescovo.