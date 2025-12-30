Oggi si celebra il beato Giovanni Maria Boccardo

Giovanni Maria Boccardo nacque nel 1848 a Testona di Moncalieri, da famiglia profondamente cristiana, primogenito di dieci figli. Dopo gli studi dai Barnabiti, entrò in seminario nel 1864, venendo ordinato sacerdote nel 1871. Iniziò il ministero come educatore e direttore spirituale nei seminari di Chieri e Torino. Nominato parroco di Pancalieri, vi rimase tutta la vita, dedicandosi con costanza alla formazione dei fedeli, occupandosi anche di carcerati. Famoso il suo impegno durante l’epidemia di colera del 1884. Gli si deve la nascita della congregazione delle Povere Figlie di San Gaetano, poi diffusasi rapidamente. Morto a Pancalieri il 30 dicembre 1913, è stato beatificato nel 1998.

Si festeggiano anche: san Geremaro, abate di Flay; san Felice I, papa; la beata Eugenia Ravasco, fondatrice.