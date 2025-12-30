Giornale di Brescia
Abbonati
Santo del giorno

Oggi si celebra il beato Giovanni Maria Boccardo

Si festeggiano anche: san Geremaro, abate di Flay; san Felice I, papa; la beata Eugenia Ravasco, fondatrice
Il beato Giovanni Maria Boccardo
Il beato Giovanni Maria Boccardo
AA

Giovanni Maria Boccardo nacque nel 1848 a Testona di Moncalieri, da famiglia profondamente cristiana, primogenito di dieci figli. Dopo gli studi dai Barnabiti, entrò in seminario nel 1864, venendo ordinato sacerdote nel 1871. Iniziò il ministero come educatore e direttore spirituale nei seminari di Chieri e Torino. Nominato parroco di Pancalieri, vi rimase tutta la vita, dedicandosi con costanza alla formazione dei fedeli, occupandosi anche di carcerati. Famoso il suo impegno durante l’epidemia di colera del 1884. Gli si deve la nascita della congregazione delle Povere Figlie di San Gaetano, poi diffusasi rapidamente. Morto a Pancalieri il 30 dicembre 1913, è stato beatificato nel 1998.

Si festeggiano anche: san Geremaro, abate di Flay; san Felice I, papa; la beata Eugenia Ravasco, fondatrice.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Santo del giorno

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario