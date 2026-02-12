Giornale di Brescia
Abbonati
Santo del giorno

Oggi si celebra il beato Giovanni Havlík

Si festeggiano anche: san Ludano, pellegrino; san Damiano d'Africa, martire; il beato Paolo da Barletta, agostiniano
Il beato Giovanni Havlík
Il beato Giovanni Havlík
AA

Nel 2024 la Chiesa ha beatificato Giovanni (Ján) Havlík, vincenziano slovacco perseguitato dal regime comunista. Nato il 12 febbraio 1928 a Dubovce, da famiglia contadina, entrò nella Congregazione della Missione, sperando di diventare missionario. Quel progetto si infranse con l’oppressione dei cattolici in Cecoslovacchia, culminata nella chiusura dei seminari e negli arresti di massa del 1950.

Prelevato nella notte tra il 3 e il 4 maggio, Havlík trascorse undici anni tra campi di lavoro, carceri e miniere di uranio. Subì torture fisiche e psicologiche, rifiutandosi di rinnegare la propria vocazione. Liberato nel 1962, ormai minato gravemente nel fisico, morì il 27 dicembre 1965.

Si festeggiano anche: san Ludano, pellegrino; san Damiano d'Africa, martire; il beato Paolo da Barletta, agostiniano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Santo del giorno
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario