Oggi si celebra il beato Giacomo da Ghazir

Beatificato nel 2008, Giacomo da Ghazir (al secolo Khalil Al-Haddad) nasce in Libano nel 1875. Avverte sin dalla giovinezza una forte vicinanza a poveri e bisognosi. Nel 1892, mentre è in Egitto e lavora come insegnante, decide di intraprendere la via della consacrazione. Pochi mesi dopo, è accolto nel convento cappuccino di Khashbau; professa i voti perpetui nel 1898 e viene ordinato sacerdote nel 1901.

Porta il Vangelo in Libano, Palestina, Iran e Siria. Dà vita a orfanotrofi, scuole ed ospedali. Nel 1930 fonda la Congregazione delle Suore Francescane della Croce del Libano. Muore a Beirut, il 26 giugno 1954. Le sue predicazioni in arabo sono state raccolte in ben 24 volumi. È conosciuto anche come «il don Bosco del Libano».

Si festeggiano anche: San Rodolfo, Vescovo; San Davide di Salonicco, Eremita; Beata Maria Giuseppina di Gesù Crocifisso, Carmelitana.