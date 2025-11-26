Giornale di Brescia
Oggi si celebra il beato Giacomo Alberione

Si festeggiano anche: s. Bellino di Padova, vescovo; b. Delfina di Signe, vedova; s. Siricio, papa
Beato Giacomo Alberione
Giacomo Alberione nasce a Fossano (Cuneo), nel 1884. Presto avverte la chiamata alla vita consacrata. Nella notte del 31 dicembre 1900, davanti all’Eucaristia, percepisce la sua missione: “Servire la Chiesa con i mezzi nuovi”. Intuisce, cioè, che gli strumenti di comunicazione di massa possono essere utili all’evangelizzazione. È ordinato sacerdote nel 1907. Nel 1914 fonda la Pia Società San Paolo, primo nucleo della Famiglia Paolina. Seguono le Figlie di San Paolo (1915), le Pie Discepole (1924), le Suore Pastorelle (1938), le Apostoline (1959). Dà vita a riviste come “Famiglia Cristiana”. È profondamente stimato da papa Paolo VI. Muore il 26 novembre 1971.

