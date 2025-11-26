Oggi si celebra il beato Giacomo Alberione
Giacomo Alberione nasce a Fossano (Cuneo), nel 1884. Presto avverte la chiamata alla vita consacrata. Nella notte del 31 dicembre 1900, davanti all’Eucaristia, percepisce la sua missione: “Servire la Chiesa con i mezzi nuovi”. Intuisce, cioè, che gli strumenti di comunicazione di massa possono essere utili all’evangelizzazione. È ordinato sacerdote nel 1907. Nel 1914 fonda la Pia Società San Paolo, primo nucleo della Famiglia Paolina. Seguono le Figlie di San Paolo (1915), le Pie Discepole (1924), le Suore Pastorelle (1938), le Apostoline (1959). Dà vita a riviste come “Famiglia Cristiana”. È profondamente stimato da papa Paolo VI. Muore il 26 novembre 1971.
Si festeggiano anche: s. Bellino di Padova, vescovo; b. Delfina di Signe, vedova; s. Siricio, papa.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Buongiorno Brescia
La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.