Giornale di Brescia
Abbonati
Santo del giorno

Oggi si celebra il beato Frano Gjini

Si festeggiano anche: san Costantino, re; santa Rosina di Wenglingen, martire; il beato Tommaso Atkinsons, martire
Il beato Frano Gjini
Il beato Frano Gjini
AA

Beatificato nel 2016 a Scutari insieme a 38 martiri albanesi, monsignor Frano Gjini nacque nel 1886. Ordinato sacerdote, fu parroco a Laç, Valona e Durazzo, dove venne consacrato vescovo. Successivamente fu nominato vescovo-abate di Sant’Alessandro a Orosh, nella Mirdita, territorio montano. Nel 1944 l’avanzata comunista travolse l’Albania. Gjini denunciò l’ideologia atea e divenne punto di riferimento della Chiesa locale. Convocato dal leader comunista Enver Hoxha, rifiutò di guidare una Chiesa nazionale separata da Roma. Arrestato, fu sottoposto a torture. L’8 gennaio 1948 venne condannato a morte. L’11 marzo 1948 fu fucilato con altri sacerdoti e laici, tra cui i beati Cyprian Nika e Mati Prennushi, pure ricordati oggi.

Si festeggiano anche: san Costantino, re; santa Rosina di Wenglingen, martire; il beato Tommaso Atkinsons, martire.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Santo del giorno

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario