Oggi si celebra il beato Carlo Acutis

Carlo Acutis sarà santo. La notizia risale allo scorso maggio: il quindicenne, morto per leucemia fulminante nel 2006 e beatificato nel 2020, sarà canonizzato l’anno prossimo, in data da definire. Vista la sua passione per il mondo dei computer, è considerato il «patrono di Internet».

Nato nel 1991 a Londra, dove i genitori si trovavano per motivi di lavoro, Carlo vive poi a Milano. Presto manifesta una fede vivida e contagiosa, che spontaneamente condivide con i coetanei. Fino all’ultimo, affronta la gravissima patologia da cui è colpito come testimonianza di amore per Dio. Per la sua santificazione, è stata ritenuta miracolosa la guarigione di un bambino brasiliano di sei anni, affetto da una rara anomalia congenita del pancreas.

Si festeggiano anche: san Giovanni, Martire, arcivescovo di Riga; il beato Tommaso Bullaker, martire; i santi Amelio e Amico, martiri.