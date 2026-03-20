Oggi si celebra il beato Battista Spagnoli

Nato a Mantova nel 1447, Battista Spagnoli è figura luminosa del Rinascimento. Entrato tra i Carmelitani a Ferrara, si distinse come studioso e maestro di Teologia a Bologna. Fu per sei volte Vicario Generale della Congregazione riformata, detta “mantovana”, e Priore Generale dell’intero Ordine carmelitano. Nel 1513 partecipò al Concilio Lateranense, denunciando la corruzione dilagante. Da diplomatico, si spese per la pace tra il re di Francia e il duca di Milano. Lasciò oltre cinquantamila versi latini e numerose opere in prosa: Erasmo da Rotterdam lo definì il “Virgilio cristiano”. Morì a Mantova il 20 marzo 1516. Il Martirologio Romano lo celebra oggi, mentre i Carmelitani e la diocesi di Mantova lo festeggiano il 17 aprile.

Si festeggiano anche: san Giovanni Nepomuceno, martire; san Martino di Braga, vescovo; il beato Ambrogio Sansedoni, domenicano.