Oggi si celebra il beato Augusto Czartoryski

Il beato Augusto Czartoryski (Parigi, 2 agosto 1858 - Alassio, Savona, 9 aprile 1893), figlio primogenito del principe polacco Ladislao e della principessa Maria Amparo, figlia della regina di Spagna, nacque in esilio.

Tra i dieci e i diciassette anni studiò a Parigi e a Cracovia, avendo come precettore il santo carmelitano Giuseppe Kalinowski. Nel 1883 la sua famiglia ospitò a Parigi san Giovanni Bosco: il religioso lo affascinò al punto che, nel 1887, dopo aver rinunciato ai beni e alla successione al trono, il nobile entrò tra i Salesiani, nonostante l’accesa contrarietà del padre. Il dissenso di molti familiari fu così radicale che all’ordinazione sacerdotale, nel 1892, nessuno di loro volle intervenire.

La vita di Czartoryski è apparentemente priva di eventi risonanti. Tuttavia, la sua originale spiritualità e la serena accettazione di un precario stato di salute (condizione ereditata dalla madre, morta di tubercolosi) lo resero un modello per molti. Nella breve stagione in cui fu uomo di Dio, colui che avrebbe potuto aspirare al trono di Polonia, forse presentendo la morte, si dedicò incessantemente alla preghiera, grato per l’appartenenza alla famiglia salesiana. Il tutto, testimoniarono i confratelli, astraendosi dal mondo e consegnandosi, anche nella sofferenza fisica, a quello che riconosceva come disegno divino. Morì a 35 anni. È stato proclamato venerabile nel 1978 e beato nel 2004. Le sue spoglie sono conservate a Przemysl, in Polonia.

Si festeggiano anche: san Gonzalo Mercador, vescovo e martire; la beata Libania di Busano, badessa; il beato Martino da Pegli.