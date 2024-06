Oggi si celebra beata Margherita Lucia Szewczyk

«Tutto per Gesù attraverso il Cuore Addolorato di Maria»: questo il motto dell’ucraina Margherita (al secolo Lucia) Szewczyk, fondatrice della Congregazione delle Figlie della Beata Maria Vergine Addolorata, dette Serafiche. La religiosa è stata beatificata nel 2013. Nata a Szepetówka nel 1828 da famiglia cattolica, rimane presto orfana di entrambi i genitori. Ventenne, emette la professione nel Terz’ordine francescano. Trascorre due anni in Terra Santa, dove cura i pellegrini malati, ma tutta la sua esistenza è attraversata da azioni caritatevoli verso i bisognosi. Totale la devozione che nutre per la Vergine Addolorata, eletta a patrona della sua congregazione. Si spegne nel convento di Nieszawa, in Polonia, il 5 giugno 1905.

Si festeggiano anche: Santi Eobano e Adelario, martiri; San Igor; Beato Rodolfo Sanz, mercedario.