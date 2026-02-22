Oggi si celebra la beata Isabella di Francia

Nel 1521 papa Leone X proclamò beata la principessa Isabella di Francia, tra le prime figure legate all’Ordine delle clarisse. Nata nel 1225, era figlia di Luigi VIII di Francia e di Bianca di Castiglia, nonché sorella di Luigi IX. Fin dall’adolescenza, Isabella mostrò un netto rifiuto per il lusso di corte, scegliendo austerità e ferrei digiuni.

Respinse numerosi e importanti pretendenti, chiedendo invece di consacrarsi con voto perpetuo di verginità. Influenzata da santa Chiara d'Assisi, nel 1252 fondò a Longchamp un monastero dedicato all’Umiltà della Vergine. Pur vivendo accanto alle monache, non ne divenne badessa. Minata da una salute fragile, morì il 22 febbraio 1270.

Si festeggiano anche: santa Margherita da Cortona, religiosa; il beato Maometto Abdalla, mercedario; il beato Diego Carvalho, gesuita.