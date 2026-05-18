Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa

Bartolomea Capitanio nacque a Lovere (Bergamo) nel 1807 e maturò presto una profonda spiritualità e una spiccata attenzione verso poveri e malati. Ebbe l’ispirazione di fondare un istituto dedicato alla carità cristiana, all’educazione e all’assistenza sanitaria. A lei si unì Vincenza Gerosa, nata a Lovere nel 1784, già impegnata nell’aiuto ai più bisognosi.