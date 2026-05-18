Giornale di Brescia
Abbonati
Santo del giorno
Santo del giorno

Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa

Si festeggiano anche: san Dioscoro di Alessandria, martire; il beato Guglielmo da Tolosa, predicatore; san Venanzio, martire
Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa
Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa

Bartolomea Capitanio nacque a Lovere (Bergamo) nel 1807 e maturò presto una profonda spiritualità e una spiccata attenzione verso poveri e malati. Ebbe l’ispirazione di fondare un istituto dedicato alla carità cristiana, all’educazione e all’assistenza sanitaria. A lei si unì Vincenza Gerosa, nata a Lovere nel 1784, già impegnata nell’aiuto ai più bisognosi.

Le due donne condivisero lo stesso ideale evangelico, sostenute spiritualmente da don Angelo Bosio. A Lovere, il 21 novembre 1832, prese così vita l’istituto delle Suore di Carità, note anche come Suore di Maria Bambina. Dopo la morte di Bartolomea nel 1833, Vincenza ne proseguì l’opera. La Chiesa ha canonizzato le due religiose il 18 maggio 1950.

Si festeggiano anche: san Dioscoro di Alessandria, martire; il beato Guglielmo da Tolosa, predicatore; san Venanzio, martire.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Santo del giorno
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...