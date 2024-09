Un viaggio nella malattia: la presentazione di «Pagine di Alzheimer» al GdB

Quarant’anni di storia giornalistica che racconta le vicende della nostra comunità su un tema complesso e doloroso sono stati raccolti e trasformati in un libro: «Pagine di Alzheimer». Il volume, curato da Anna Della Moretta e Marco Trabucchi e edito da Grafo, sarà presentato lunedì 23 settembre alle 18 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città). Per partecipare è necessario prenotarsi qui (posti limitati).

Cosa è cambiato, in quarant’anni, nella cura della malattia di Alzheimer? Qual è stata l’evoluzione dei servizi, delle attenzioni verso i malati e le loro famiglie? Quale la risposta della clinica e quali le scoperte scientifiche che diano speranze terapeutiche alle migliaia di persone che, solo a Brescia e provincia, soffrono di questa patologia neurodegenerativa?

In «Pagine di Alzheimer» si ripercorrono quattro decenni di attenzione che il Giornale di Brescia e il Gruppo di Ricerca Geriatrica hanno rivolto ai vari aspetti della malattia. Un percorso che si inserisce a pieno titolo nell’attenzione crescente che Brescia, città longeva, sta dedicando ai problemi legati all’invecchiamento.

L’appuntamento

Introduce e coordina l’incontro Nunzia Vallini, direttore del Giornale di Brescia.

Intervengono: Paolo Corsini, già sindaco di Brescia; Michele Farina, presidente dell’Alzheimer Fest; i curatori del libro: Anna Della Moretta e Marco Trabucchi.

Come partecipare

L’incontro è aperto al pubblico. Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti, scrivendo via mail a salalibretti@giornaledibrescia.it o chiamando il numero 030.3790212 (posti in sala limitati).

La presentazione può essere seguita anche in diretta streaming sul sito del GdB.