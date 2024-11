Un fotografia de «La Giustizia», la presentazione del libro al GdB

La fotografia è capace di evocare ricordi, impegni, vissuti, quotidianità. Ed è proprio la narrazione silenziosa dei fotogrammi che Vera Bolpagni, Laura Lamberti e Cjay Liay hanno scelto per raccontare il mestiere della giustizia nel loro libro «La Giustizia» (Liberedizioni 2024). Il volume sarà presentato, insieme agli autori, mercoledì 11 dicembre alle 17.30 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22, in città). Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti.

Il libro

La fotografia scelta come strumento di indagine per rimparare a guardare aule di tribunale e «attrezzi» della professione legale. Così laddove parlano atti, carte bollate, requisitorie e difese, la narrazione viene affiancata dai fotogrammi che danno corpo al racconto del mestiere dell’operatore di giustizia, sia esso magistrato, avvocato, oppure imputato.

Dentro e fuori i palazzi, per evocare la giustizia invocata, attesa, talvolta ahimè ritardata. Fotografie di ambienti, di dettagli, di luoghi-simbolo e di simboli che diventano luoghi.

Ciascuna fotografia con l’intrecciarsi di lirismo documentario, poetica della visionarietà e indagine sul campo, in queste pagine è quindi capace di evocare ricordi, impegni, vissuti, quotidianità entro le atmosfere, gli sguardi, le parole e i silenzi della Giustizia.

Interventi

Partecipano alla presentazione: Vera Bolpagni, Laura Lamberti e Cjay Liay, autori del libro; l’avvocata Valeria Cominotti, avvocata penalista del foro di Brescia e vicepresidente dell’Ordine degli Avvocati di Brescia; la dottoressa Federica Paletti, ricercatrice in storia del diritto medievale e moderno presso il dipartimento di Giurisprudenza degli Università degli studi di Brescia.

Coordina l'incontro: Nunzia Vallini, direttore del Giornale di Brescia.

Come partecipare

La presentazione è aperta al pubblico. Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti, via mail a salalibretti@giornaledibrescia.it o al numero 030.3790212 (posti in sala limitati). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand sul nostro sito.