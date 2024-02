«Tutti in campo» per crescita e inclusione: la presentazione del progetto al GdB

Favorire la crescita personale e l’inclusione sociale dei giovani attraverso lo sport. È questo il concetto alla base di «Tutti in campo»: il primo progetto di scuola sociale sportiva a Brescia sviluppato da Nuovo Cortile con la Fondazione Real Madrid, insieme a numerose realtà cittadine (scuole, parrocchie, enti). L’iniziativa sarà presentata martedì 12 marzo alle 15 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22). L’evento è su invito, ma è possibile seguire l’appuntamento in diretta streaming sul sito del GdB.

Origine e obiettivi del progetto

Il progetto prende origine dalla convinzione che dentro la pratica dello sport si celi una possibilità di crescita personale che può andare a incidere su molti altri aspetti della vita e mira a favorire l’inclusione sociale di ragazzi in situazioni di disagio sociale, a cui sono collegati anche gli effetti negativi di medio/lungo periodo della pandemia.

Tra gli obiettivi la prevenzione dei rischi di devianza e dispersione scolastica: in parallelo all’attivazione pomeridiana di due attività sportive, ovvero allenamenti di calcio e di basket, è stata aperta un’attività di doposcuola e sostegno allo studio per permettere ai minori che fruiscono del servizio di partecipare a un percorso educativo il più completo e accogliente possibile.

L’appuntamento

Intervengono all’incontro: Nicola Zeduri, presidente Nuovo Cortile; Simona Carobene, direttrice generale Nuovo Cortile; Rachele Gorni, coordinatrice progetto Scuola Sociale Sportiva Nuovo Cortile; Franco Milani, direttore socio-sanitario Ats Brescia; Giuliana Bertoldi, consigliera Fondazione della Comunità Bresciana referente per il Sociale; alcuni ragazzi e ragazze beneficiari del progetto.

E' stata invitata ad intervenire per un saluto istituzionale la sindaca di Brescia Laura Castelletti.

Modera: Maddalena Damini, direttore artistico Teletutto e Radio Bresciasette.

