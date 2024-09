Transizione 5.0: «Piano Green e Digitale», l’incontro al GdB

Fare conoscere alle aziende del territorio opportunità e complessità del Piano Transizione 5.0. È questo l’obiettivo di «Piano Green e Digitale», l’incontro in programma mercoledì 25 settembre alle 17 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città). Un incontro tecnico per illustrare il decreto del Governo, le linee guida e le principali faq per ottenere il credito d’imposta. Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti (posti limitati).

Dopo gli incentivi di Industria 4.0, che hanno contribuito a far fare un salto di qualità all’industria italiana (e bresciana), per le imprese si aprono nuove opportunità.

Le risorse messe a disposizione dal Piano Transizione 5.0 sono pari a 6,3 miliardi di euro, ai quali si aggiungono altri 6,4 miliardi previsti dalla legge di bilancio per Industria 4.0. Il decreto del Governo prevede un credito d’imposta per gli investimenti fino a 50 milioni con un’aliquota massima del 45% e minima del 5%. Per i pannelli fotovoltaici ad alta efficienza il contributo può arrivare al 63%.

Il progetto del GdB

L’incontro segna l’avvio di un percorso informativo organizzato dal Giornale di Brescia in collaborazione con Numerica.

Ogni martedì, infatti, a partire dal 2 ottobre, sarà dedicato un approfondimento sul tema sulle pagine di Economia del Giornale di Brescia, sul sito del GdB e su Teletutto.

L’incontro in Sala Libretti

All’appuntamento parteciperanno: Alberto Bertolotti, ad di Ibs Consulting, società di consulenza finanziaria per le imprese; Marco Belardi, consulente Mimit e direttore del Polo Tecnologico Alto Adriatico; Giancarlo Turati, presidente InnexHub; Marco Casale, Ceo e founder di Peimar, società che produce pannelli fotovoltaici; Claudio Morbi, ceo di Stain – Lutech, azienda che sviluppa software Mes per la raccolta e gestione dei dati.

L’evento è aperto al pubblico. Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti, via mail a salalibretti@giornaledibrescia.it o al numero 030.3790212 (posti in sala limitati). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand sul nostro sito.